Праздничный салют ко Дню Победы в Красноярске запустят с трех точек

Красноярцы смогут наблюдать праздничный салют ко Дню Победы из разных районов города.

Фейерверк решено запустить с трех точек: с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея», с острова Татышев в районе ТРЦ «Июнь» и с вантового моста. Салют в воскресенье 9 мая продлится 15 минут — с 22:45 до 23:00.

Отметим, что это пока не официальная информация. В мэрии о салюте ко Дню Победы до сих пор не объявили. СМИ сообщают о фейерверке со ссылкой на сайт госзакупок, через который власти искали подрядчика для организации шоу.

Фото с сайта photosight.ru