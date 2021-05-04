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В центре Красноярска ограничат движение 8 и 9 мая

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Красноярск
16:00 4 Мая 2021
общество, красноярск
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В администрации города предупредили об ограничении движения в центре Красноярска 8 и 9 мая. Это связано с проведением мероприятий ко Дню Победы, отметили в мэрии. При этом не уточняется в какой именно форме запланирован праздник – ранее власти предупредили, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн, торжественное шествие до Мемориала Победы также не состоится.

8 и 9 мая остановка и стоянка транспорта будет запрещена на участке улицы Карла Маркса от Робеспьера до Кирова; на проспекте Мира от Декабристов до площади Мира; по проездам вдоль зданий краевой библиотеки и РЖД; по переулку Ряузовский и улице Обороны от Ленина до проспекта Мира. Также ограничения будут действовать на улицах Декабристов, Горького, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Вейнбаума, Перенсона, Сурикова, 9 Января, Парижской Коммуны, Каратанова, а также на улице Кирова. На проспекте Мира с 11:30 до 13:30 движение будет перекрыто полностью, автобусы ходить не будут.

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