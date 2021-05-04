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В Красноярском крае 15 рыбаков дрейфовали на льдине

Главная Общество
Красноярск
15:00 4 Мая 2021
мчс, рыбаки, красноярск, спасение
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Серьезная операция по спасению 15 рыбаков развернулась в Красноярском крае. Мужчины дрейфовали на льдине по Берешскому водохранилищу в Шарыповском районе. Отдыхающих предупреждали о том, что лед слишком тонкий и выходить на него опасно. Однако любителей подледного лова это не смутило, они массово отправились испытать удачу.

«Некрепкая льдина, не выдержав большую нагрузку, дала подвижку и оторвалась от берега. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что льдина находится на большом расстоянии от берега, течением ее понесло вглубь водохранилища», - сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

В спасательной операции были задействованы 17 человек, а также семь единиц техники. С помощью лодок их доставили на берег. Никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС региона

 

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