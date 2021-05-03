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С начала сезона в Красноярском крае клещи покусали уже 126 человек

Главная Общество
Красноярск
13:00 3 Мая 2021
красноярск, клещи, общество
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 Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводится еженедельный мониторинг случаев присасывания клещей, заболеваний инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. 

Только за прошлую неделю в Красноярском крае в медицинские организации обратились 69 человек, которых укусили клещи. 19 из них - дети. Отметим, что с начала сезона в регионе зарегистрировано 126 случаев присасывания клещей, в том числе 38 случаев – среди детей.

«По два случая выявлено в окрестностях г. Сосновоборска и Манского района, четыре в Дивногорске, еще по одному случаю зарегистрировано в Емельяновском районе, п. Кононово Сухобузимского района и д. Кузнецово Березовского района – 1 случай.
В г. Красноярске к врачам обратились 19 человек, в том числе четверо детей)», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, клещи активизировались на территории Свердловского района (2 случая), Кировского и Советского района, Академгородка, мкр. Ветлужанка, экопарка «Гремячая грива», Торгашинского хребта, станций Петряшино и Маганская  и на
о. Татышев (по 1 случаю

После обращений красноярцев в медучреждения, отделением вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона было исследовано 99 клещей. В ведомстве напоминают, что в период майских праздников также можно сдать клещей для исследования на все клещевые инфекции.

Жителей и гостей региона просят не забывать о правилах поведения на опасной в отношении клещей территории. Так, специалисты рекомендуют носить специальную защитную одежду, применять современные средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

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