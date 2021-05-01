Почти 200 красноярцев были оштрафованы в апреле за нарушение масочного режима

Ежедневные рейды, которые в период с 1 по 30 апреля проводили специалисты администрации и сотрудники полиции, выявили 98 нарушителей масочного режима в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В апреле специалисты проинспектировали 1384 объекта, из них 1113 объектов торговли и 271 остановочный пункт. На 304 объектах выявлены нарушения», - говорится в сообщении.

В администрации напоминают: проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжены до снятия всех ограничений. Нарушителям придется заплатить штраф: для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

Нет поблажек и на период майских каникул. Напротив, Роспотребнадзор России рекомендует в предстоящие нерабочие дни придерживаться трёх правил:

- воздержаться от приёма и посещения гостей,

- отказаться от сбора компании во время прогулок на природе,

- для поздравления близких и друзей пользоваться дистанционными средствами связи.

Не следует красноярцам забывать и о том, что ношение масок, обработка рук и соблюдение социальной дистанции остается по-прежнему актуальным.