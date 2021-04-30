Дополнительные электропоезда назначены для пассажиров КрасЖД на майские праздничные и выходные дни

Пригородные поезда Красноярской железной дороги в период праздничных и выходных дней с 1 по 10 мая будут курсировать по особому расписанию.

Так, поезд выходного дня Дивногорск – Красноярск – Дивногорск (отправление со станции Дивногорск в 10:23, прибытие на станцию Красноярск в 11:24, отправление со станции Красноярск в 11:34, прибытие в Дивногорск в 12:36), назначенный на летний период, будет курсировать ежедневно в течение всех выходных.

На ежедневное курсирование переведен также востребованный ускоренный электропоезд Красноярск – Уяр – Иланская – Красноярск Северный (отправление со станции Красноярск в 9:48, прибытие на станцию Иланская в 14:32, прибытие на станцию Красноярск Северный в 20:40).

Кроме того, назначены дополнительные пригородные поезда из Красноярска до станций Зеледеево, Кемчуг, Кача, Сорокино, Уяр, Мана.

Поезда Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол 30 апреля и 9 мая будут следовать в направлении «из Красноярска», а 3 и 10 мая – в направлении «в Красноярск».

В Хакасии, а также на участках Боготол – Чернореченская, Ачинск – Лесосибирск Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут курсировать по своему обычному графику.

Время указано местное.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6, 8 и 10.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

По материалам КрасЖД