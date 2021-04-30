30 апреля
Красноярск
погода +13 °C
74.38
 
€ 90.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дополнительные электропоезда назначены для пассажиров КрасЖД на майские праздничные и выходные дни

Главная Общество
Красноярск
12:15 30 Апреля 2021
поезд, железные дороги, маршруты, перевозки
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Пригородные поезда Красноярской железной дороги в период праздничных и выходных дней с 1 по 10 мая будут курсировать по особому расписанию.

Так, поезд выходного дня Дивногорск – Красноярск – Дивногорск (отправление со станции Дивногорск в 10:23, прибытие на станцию Красноярск в 11:24, отправление со станции Красноярск в 11:34, прибытие в Дивногорск в 12:36), назначенный на летний период, будет курсировать ежедневно в течение всех выходных.

На ежедневное курсирование переведен также востребованный ускоренный электропоезд Красноярск – Уяр – Иланская – Красноярск Северный (отправление со станции Красноярск в 9:48, прибытие на станцию Иланская в 14:32, прибытие на станцию Красноярск Северный в 20:40).

Кроме того, назначены дополнительные пригородные поезда из Красноярска до станций Зеледеево, Кемчуг, Кача, Сорокино, Уяр, Мана.

Поезда Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и  Красноярск – Ачинск-1 – Боготол 30 апреля и 9 мая будут следовать в направлении «из Красноярска», а 3 и 10 мая – в направлении «в Красноярск».
В Хакасии, а также на участках Боготол – Чернореченская, Ачинск – Лесосибирск Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут курсировать по своему обычному графику.
Время указано местное.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до  6,  8 и 10.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.
Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Комплексные меры противопожарной безопасности реализуются на Красноярской магистрали

Комплексные меры противопожарной безопасности реализуются на Красноярской магистрали

30 Апреля 2021 г.
Это необходимо для защиты железнодорожных объектов
Новости Красноярска: В этом сезоне в Красноярске благоустроят сквер возле ДК им. 1 Мая

В этом сезоне в Красноярске благоустроят сквер возле ДК им. 1 Мая

30 Апреля 2021 г.
Мэрия готова потратить на ремонт более 30 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярские вузы увеличат количество бюджетных мест

Красноярские вузы увеличат количество бюджетных мест

30 Апреля 2021 г.
Учиться за счет государства смогут 13 105 студентов
Новости Красноярска: По Енисею начали ходить теплоходы

По Енисею начали ходить теплоходы

30 Апреля 2021 г.
В первые маршруты до Усть-Маны отправились «Иван Назаров» и «Заря – 343»
Новости Красноярска: Потепление до +17 градусов ждет красноярцев на выходных

Потепление до +17 градусов ждет красноярцев на выходных

30 Апреля 2021 г.
Сохранятся осадки
Новости Красноярска: Вице-мэр Олег Животов остается в должности

Вице-мэр Олег Животов остается в должности

30 Апреля 2021 г.
Об этом заявил мэр Сергей Еремин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На похитителя 8-летнего мальчика завели уголовное дело

На похитителя 8-летнего мальчика завели уголовное дело

30 Апреля 2021 г.
Мужчина больше суток удерживал первоклассника в заброшенном доме
Новости Красноярска: Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

30 Апреля 2021 г.
Главный тренер регбийного «Красного Яра» рассказал о подготовке команды к первому полуфиналу
Новости Красноярска: Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

Жителям Красноярска обещают аномальное тепло: температура поднимется на 10 ºC выше нормы

25 Апреля 2021 г.
Всю неделю будут идти дожди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru