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Житель Богучанского района заплатит 30 тысяч рублей штрафа за попытку дачи взятки

Главная Общество
Красноярск
16:00 23 Апреля 2021
штраф, гибдд, взятка
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Водителя большегруза приговорил мировой суд к выплате штрафа за взятку, которую он предложил инспекторам ДПС. 

Инцидент случился в декабре 2020 года в поселке Таежный Богучанского района. После того, как госавтоинспекторы остановили автомобиль МАЗ, перевозивший пиломатериал, были установлены нарушения законодательства и превышение допустимых объемов для перевозки крупногабаритного груза.

Чтобы избежать наказания, 51-летний водитель положил 10 тысяч рублей между сидений патрульного автомобиля. Инспекторы предупредили его об ответственности за дачу взятки должностному лицу, но мужчина это проигнорировал и продолжал настаивать о не составлении административных материалов.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

 

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