23 апреля
Красноярск
погода +9 °C
76.42
 
€ 92.04
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка «IdealКрасоты»

Главная Общество
Красноярск
15:26 23 Апреля 2021
выставки, мероприятия, красота, город
версия для печати Ico_print

С 29 апреля по 2 мая пройдет долгожданное весеннее событие – выставка «IdealКрасоты». На крупнейшей площадке, посвященной индустрии красоты, моды и стиля соберутся представители салонов красоты, студий ногтевого сервиса, косметических услуг, мастера депиляции,  а также производители товаров для парикмахерских.

Посетителям представят последние косметические новинки, профессиональную уходовую косметику, средства по уходу за волосами, оборудование для салонов красоты и многое другое.

Основные разделы выставки:

  • Косметология и эстетическая медицина;
  • Ногтевой сервис;
  • Парикмахерское дело;
  • Декоративная косметика;
  • Оборудование и сопутствующие товары;
  • Обучение;
  • Одежда. Мода. Дизайн;
  • Текстиль для дома.

В 2021 году в выставке примут участие студии эстетической косметологии, учебные и оздоровительные центры, имидж-студии, компании-дистрибьюторы профессиональных косметических марок и оборудования.

Специалистов ждет насыщенная профессиональная программа:

  • Чемпионат Красноярского края 2021 г. по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, полуфинал чемпионата России 2021 г.;
  • Проект «Lицо Sибири - 2021»;
  • III Международный фестиваль - конкурс моды, красоты, современного и фольклорного искусства «Открытая Сибирь»;
  • Финал регионального конкурса «Сибирский стиль»;
  • Конференции по косметологии и шугарингу;
  • Интерактивные площадки и мастер – классы;
  • Розыгрыш призов.

Впервые в рамках выставки «IdealКрасоты» пройдет beauty-проект «Lицо Sибири - 2021», где любая девушка сможет принять участие и почувствовать себя настоящей моделью. Кроме того, в программе выставки: интересные мастер-классы, интерактивные площадки и розыгрыш призов.

Ждем Вас на выставке «IdealКрасоты», которая пройдет в МВДЦ «Сибирь» с 29 апреля по 2 мая 2021 года.

Время работы:

29 апреля – 02 мая с 10:00 до 18:00

Стоимость билета – 200 рублей.

Детям до 7 лет – вход свободный.

Для пенсионеров – 100 рублей.

Для студентов –  100 рублей.

Фото: АО ВК "Красноярская ярмарка"
По материалам АО ВК "Красноярская ярмарка"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Богучанского района заплатит 30 тысяч рублей штрафа за попытку дачи взятки

Житель Богучанского района заплатит 30 тысяч рублей штрафа за попытку дачи взятки

23 Апреля 2021 г.
Штраф в три раза превышает сумму взятки
Новости Красноярска: Красноярцы сами выберут парки и скверы для благоустройства

Красноярцы сами выберут парки и скверы для благоустройства

23 Апреля 2021 г.
Голосование стартует уже 26 апреля
Новости Красноярска: В Красноярске пройдет XV выставка «Ювелирный салон Сибири»

В Красноярске пройдет XV выставка «Ювелирный салон Сибири»

23 Апреля 2021 г.
Ведущие производители ювелирных изделий съедутся со всей России
Новости Красноярска: Целевые группы обучения создаст компания En+ Group в гидротехникуме Дивногорска

Целевые группы обучения создаст компания En+ Group в гидротехникуме Дивногорска

23 Апреля 2021 г.
Выпускники будут гарантировано трудоустроены на предприятия En+ Group
Новости Красноярска: Красноярцы на острове Молокова «накопили» четыре КамАза мусора

Красноярцы на острове Молокова «накопили» четыре КамАза мусора

23 Апреля 2021 г.
Всего ликвидировано 8 свалок в Центральном районе
Новости Красноярска: В Красноярске в честь 25-летия восхождения на Эверест открылась фотовыставка

В Красноярске в честь 25-летия восхождения на Эверест открылась фотовыставка

23 Апреля 2021 г.
На открытие пришло около 200 человек
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

19 Апреля 2021 г.
Самый богатый задекларировал 14,59 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске нашли останки шестилетней девочки, пропавшей в прошлом году

В Красноярске нашли останки шестилетней девочки, пропавшей в прошлом году

23 Апреля 2021 г.
Ребёнка убили знакомые её матери
Новости Красноярска: Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

19 Апреля 2021 г.
В понедельник усилится ветер до 20 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru