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Целевые группы обучения создаст компания En+ Group в гидротехникуме Дивногорска

Главная Общество
Красноярск
15:22 23 Апреля 2021
энергетика, обучение, студенты, предприятие
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Набор в целевые группы для обучения лучших студентов по специальностям «Гидроэлектроэнергетические установки» и «Электрические станции, сети и системы» объявила компания En+ Group в гидроэнергетическом техникуме Дивногорска.

На сегодняшний день среди студентов выявляют кандидатов на заключение целевых договоров. Первые профориентационные встречи со студентами состоялись в марте и начале апреля. На них  второму и третьему курсам рассказали об условиях участия в целевой программе по специальностям «Гидроэнергетические установки» и «Электрические станции, сети и системы».

 «Мы заинтересованы в высоком профессиональном уровне выпускников техникума, которые, как мы надеемся, в ближайшем будущем придут работать на наши предприятия. Сейчас очень важно общими усилиями не просто сохранить, но и развивать учебную программу по специальности «гидроэлектроэнергетические установки». Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить современную материально-техническую базу техникума для качественной практической подготовки учащихся. Будем активно взаимодействовать с техникумом по этим вопросам», - отмечает Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Развитие сотрудничества с ведущими учебными заведениями и научными центрами продиктовано кадровыми потребностями энергетической отрасли. Компания En+ Group, основателем которой является промышленник Олег Дерипаска, активно развивает такое партнерство на протяжении многих лет в разных городах и регионах России.  Сегодня образовательные программы En+ Group, включающей десятки энергетических и металлургических предприятий, успешно работают в школах, средних специальных учебных учреждениях и вузах.

Кроме этого, En+ Group запустит программы целевого приема и обучения студентов НГТУ. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации образовательных проектов Группы с Нижегородским техническим университетом им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) уже подписано. Первый отборочный этап учащихся произведет в сентябре.

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев уверен, что соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих предприятий энергетики, работающих в регионе, расширит возможности технического университета в подготовке современных квалифицированных специалистов для энергетической отрасли.

«Сотрудничество с НГТУ – часть большой программы En+ Group по развитию образовательного потенциала в регионах. Программа заключается во взаимодействии с вузами по разным направлениям, при этом наша основная задача – способствовать, чтобы подготовка студентов соответствовала потребностям российской экономики и промышленности. НГТУ им. Р.Е. Алексеева является одним из ведущих профильных технических университетов Нижегородской области, и для нас особенно ценно привлечь для работы в регионе выпускников именно этого вуза», - подчеркнула Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group.

Фото: пресс-служба En+ Group

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