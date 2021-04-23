На выплаты "детям войны" будет выделено порядка 470 млн рублей из краевого бюджета

Фракция «Единой России» в Законодательном собрании Красноярского края поддержит инициативу губернатора Александра Усса о ежемесячных денежных выплатах жителям края, которые входят в категорию «дети войны».

Проект закона, предусматривающий выплаты, будет разработан до конца апреля. После этого он будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на ближайшей сессии. По предварительным расчётам, на выплаты детям войны в ближайший год из краевого бюджета будет выделено порядка 470 млн рублей.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил с ежегодным отчетом о результатах работы краевого Правительства и обозначил основные приоритеты устойчивого социально-экономического развития региона. Практически все заявления посвящены решению проблем, помощи экономике и гражданам. На мой взгляд, одной из важнейших социально-значимых инициатив, озвученных в отчете, стало решение о ежемесячных денежных выплатах жителям края, которые входят в категорию «дети войны». Эта мера действительно востребована и справедлива, ее ждали люди старшего поколения. Избиратели ставили эту задачу перед нашими депутатами давно, мы обсуждали данный законопроект с партийцами, общественниками на разных площадках. Очень рад, что, наконец, у региона появилась финансовая возможность, обеспечить дополнительные выплаты.Это прямой наказ нашей фракции в Законодательном Собрании Красноярского края. Уверен, что коллеги по партии оперативно поддержат эту инициативу и как можно быстрей доведут ее исполнение до людей. Это поколение действительно заслуживает финансовой доплаты, на их долю выпали немалые испытания. Наша обязанность оказать им социальную поддержку», - отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Напомним, тему поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей края, чье детство пришлось на военные годы, глава региона поднял во время ежегодного доклада перед депутатами Законодательного собрания в четверг, 22 апреля.

Добавим, что выплаты в преддверии Дня Победы из краевого бюджета в этом году получили 140 тысяч жителей края. По инициативе Александра Усса в этом году был увеличен размер ежегодной единовременной выплаты для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны к 9 Мая – с 6 до 50 тысяч рублей. Также размер пособий был увеличен для бывших узников концлагерей и гетто, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"