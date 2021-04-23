Суд над Анатолием Быковым по делу об организации убийства отложили до 4 мая из-за болезни адвоката

Предварительное рассмотрение дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова отложил на 4 мая Свердловский районный суд Красноярска. Напомним, в отношении Быкова возбуждено два уголовных дела об организации трех убийств.

Мария Серновец, одна из адвокатов, представляющих интересы бизнесмена, рассказала, что в понедельник в ночь с её коллегой адвокатом Прохоровым случилось несчастье: его госпитализировали и прооперировали аппендицит.

«Это является причиной того, что Анатолий Петрович посчитал необходимым дождаться его выздоровления и участия в процессе. Судья пошла навстречу, мы ей очень за это благодарны. Судебное разбирательство отложено на 4 мая", - рассказала Серновец.

Анатолий Быков с мая по октябрь 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, совершенных в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Но в тот же день Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации убийства, совершенного в 2005 году. 16 апреля арест бизнесмену был продлен до 21 июня. Защита бизнесмена выступала с ходатайством о рассмотрении этого дела судом присяжных.

Кроме этого, Анатолия Быкова подозревают в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.

Фото: с сайта ТААС