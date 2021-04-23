Руководство косметологического салона в Красноярске ответит в суде за ожоги клиентки

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту оказания косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Еще зимой красноярка получила ожоги во время процедуры криполиолиза, которая позволяет избавиться от жировых отложений. Девушка оплатила курс из 10 сеансов, но уже во время первого получила ожоги 2 и 3 степени. Причины пока не установлены. В ходе следствия выяснилось, что у салона не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

«В феврале 2021 года в ряде СМИ была опубликована информация о том, что 24-летняя жительница Красноярска в одном из оздоровительных центров, оказывающих, в том числе косметологические услуги, в ходе процедуры получила ожог 2 и 3 степени. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводилась проверка, в ходе которой установлено, что у организации отсутствовала лицензия на осуществление медицинской деятельности», - отметили в пресс-службе Следственного комитета.