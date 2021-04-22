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Врач из Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Главная Общество
Красноярск
14:00 22 Апреля 2021
победители, медицина, конкурс
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Высокой награды в конкурсе профессионального мастерства среди учреждений службы крови России удостоился заведующий Ачинского филиала Красноярского краевого центра крови №1, врач-трансфузиолог Михаил Николаевич Антипин. Он стал победителем в номинации «Лучший медицинский работник Службы крови 2020 года». Награждение состоялось 19 апреля в Уфе, на XIII Всероссийском форуме Службы крови.

Михаил Николаевич – выпускник КГМУ, в больнице Ачинска проработал больше 20 лет. Сначала трудился врачом-педиатром, впоследствии – заведующим детским отделением. С 2002 года  возглавляет созданный в Ачинске филиал Красноярского краевого центра крови №1. 

Отметим, что на сегодняшний день Ачинский филиал является самым крупным подразделением Красноярского краевого центра крови №1. 


«Михаил Николаевич хорошо ориентируется в различных проблемах трансфузиологии, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный награжден Почетной грамотой Министерства Здравоохранения РФ. Поздравляем его с победой и желаем дальнейших профессиональных успехов и новых побед!», - отметили в министерстве здравоохранения региона. 

 

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