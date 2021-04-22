Врач из Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Высокой награды в конкурсе профессионального мастерства среди учреждений службы крови России удостоился заведующий Ачинского филиала Красноярского краевого центра крови №1, врач-трансфузиолог Михаил Николаевич Антипин. Он стал победителем в номинации «Лучший медицинский работник Службы крови 2020 года». Награждение состоялось 19 апреля в Уфе, на XIII Всероссийском форуме Службы крови.

Михаил Николаевич – выпускник КГМУ, в больнице Ачинска проработал больше 20 лет. Сначала трудился врачом-педиатром, впоследствии – заведующим детским отделением. С 2002 года возглавляет созданный в Ачинске филиал Красноярского краевого центра крови №1.

Отметим, что на сегодняшний день Ачинский филиал является самым крупным подразделением Красноярского краевого центра крови №1.