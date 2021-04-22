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В Красноярском крае открываются паромные переправы

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Красноярск
10:10 22 Апреля 2021
переправы, паром, красноярск
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В Красноярском крае с наступлением весны возобновляют работу паромные переправы. В Каратузском районе уже ходит паром через реку Амыл. Его грузоподъемность 8 тонн – он входит в состав дороги Каратузское - Старая Копь. Паром ходит с интервалом в час с 7:30 до 20:30 в направлении Каратузского, а также с 7:00 до 21:00 в сторону села Старая Копь.

В Ермаковском районе открыта понтонная переправа через реку Оя на маршруте Жеблахты - Ивановка.

«Информацию о ситуации на региональной и межмуниципальной дорожной сети края можно узнать на сайте: krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97», - напомнили в пресс-службе Краевого управления автомобильных дорог.

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