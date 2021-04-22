Красноярские ученые научились блокировать рост раковых клеток

Ученые Красноярского научного центра СО РАН научились блокировать рост раковых клеток. Они нашли способ обезвредить белок сурвивин, который питает опухоль.

«Сурвивин продуцируется раковыми клетками. Основное его свойство заключается в том, что белок блокирует возможность гибели таких клеток и позволяет им бесконтрольно разрастаться и изменяться. При этом количественный рост сурвивина часто связан с развитием заболевания», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Красноярские учение научились применять пептид, который распознает сурвивин и обезоруживает его. В итоге раковые клетки погибают, что приводит к к остановке или уменьшению распространения рака.