22 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.82
 
€ 92.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские ученые научились блокировать рост раковых клеток

Главная Общество
Красноярск
09:00 22 Апреля 2021
ученые, красноярск, онкология
версия для печати Ico_print

Ученые Красноярского научного центра СО РАН научились блокировать рост раковых клеток. Они нашли способ обезвредить белок сурвивин, который питает опухоль.

«Сурвивин продуцируется раковыми клетками. Основное его свойство заключается в том, что белок блокирует возможность гибели таких клеток и позволяет им бесконтрольно разрастаться и изменяться. При этом количественный рост сурвивина часто связан с развитием заболевания», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Красноярские учение научились применять пептид, который распознает сурвивин и обезоруживает его. В итоге раковые клетки погибают, что приводит к к остановке или уменьшению распространения рака.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Полицейские в Красноярске начали патрулировать акваторию Енисея

Полицейские в Красноярске начали патрулировать акваторию Енисея

22 Апреля 2021 г.
У сотрудников МВД есть катер
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроят кольцевые развязки на ул. Говорова и в районе КрасТЭЦ

В Красноярске благоустроят кольцевые развязки на ул. Говорова и в районе КрасТЭЦ

22 Апреля 2021 г.
Работы пройдут в этом сезоне
Новости Красноярска: Президент Владимир Путин пообещал Красноярску помочь в строительстве метро

Президент Владимир Путин пообещал Красноярску помочь в строительстве метро

22 Апреля 2021 г.
Глава государства заострил внимание на качестве работ
Новости Красноярска: Прямые рейсы из Красноярска в Египет запустят в мае

Прямые рейсы из Красноярска в Египет запустят в мае

22 Апреля 2021 г.
Первый рейс в Каир 4 мая
Новости Красноярска: В Норильске попытались принудительно спустить лавину на горе Отдельная

В Норильске попытались принудительно спустить лавину на горе Отдельная

21 Апреля 2021 г.
На склоне горы сейчас располагается до 50 тысяч кубометров снежной массы
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС установила рекорд выработки в 1 квартале

Богучанская ГЭС установила рекорд выработки в 1 квартале

21 Апреля 2021 г.
В марте 2021 года БоГЭС произвела 1 798,9 млн кВт•ч электроэнергии
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские школьники разработали виртуальные игры для реабилитации после инсульта

Красноярские школьники разработали виртуальные игры для реабилитации после инсульта

22 Апреля 2021 г.
Это разработка учеников Инженерной школы гимназии «Универс»
Новости Красноярска: Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

19 Апреля 2021 г.
В понедельник усилится ветер до 20 м/с
Новости Красноярска: Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

19 Апреля 2021 г.
В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru