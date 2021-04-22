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В Красноярске благоустроят кольцевые развязки на ул. Говорова и в районе КрасТЭЦ

Главная Общество
Красноярск
09:30 22 Апреля 2021
город, красноярск, благоустройство
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Ландшафтные дизайнеры поработают над благоустройством еще двух кольцевых развязок в Красноярске. В этом сезоне в планах городской администрации благоустроить кольцо на перекрестке улиц Говорова и Шевченко, а также кольцо «Глобус» в районе КрасТЭЦ. Проекта преображения еще нет, но главное требование мэрии к проектировщикам – учесть современные тенденции ландшафтного дизайна, чтобы объекты имели эстетичный вид в любое время года.

«Один из нюансов, который обязательно будет учтен при оформлении развязок, это тщательный подбор растений. Приспособиться к жизни в центре оживленной дороги и при этом сохранять эстетичный внешний вид в течение всего года могут далеко не все культуры. Развязки могут быть оформлены цветниками, элементами геопластики, природными материалами и элементами декора. Проекты будут разрабатываться по рекомендациям специалистов из рабочей группы», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в Крансоярске подобным образом благоустроены развязки на Предмостной площади, ул. Биатлонная, ул. Вавилова, ул. 9 мая, ул. Игарская.

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