Кражу электроэнергии на 65 млн рублей обнаружили красноярские энергетики

Специалисты Красноярского филиала «Россети Сибирь» постоянно проводят масштабные рейды, они подвели итоги мероприятий по выявлению фактов энерговоровства в регионе за первый квартал 2021 года.

За первое полугодие текущего года было зафиксировано 238 случаев хищения электроэнергии в объеме 13,5 млн киловатт-часов (кВт⋅ч), ущерб превысил 65 миллионов рублей.

Случаи хищения электроэнергии выявляют как у населения, так и у юридических лиц. В результате проведенных проверок выяснилось, что бытовые потребители незаконно «сэкономили» 1 233 мегаватт часов (МВт), а организации – 12 319 МВт часов. Желающих пользоваться «бесплатной» электроэнергией по-прежнему немало, но благодаря системной работе с энергопотерями количество нарушителей ежегодно сокращается.

Чаще всего незаконно получают электроэнергию организации малого бизнеса (автосервисы, торговые точки, сферу услуг), но и среди физических лиц есть те, кто попадаются на энерговоровстве.

Так, потребители пытаются незаконно снизить энергозатраты с помощью магнитов. Специалисты компании выявляют нарушения, составляют акт безучетного потребления электроэнергии и производят перерасчет.

«Как показывает практика, хищение электричества бесполезно: энергетики выявляют и наказывают самовольно подключившихся граждан. Не стоит подвергать себя штрафам, а своих соседей – опасности из-за перепадов напряжения в сети вследствие манипуляций с приборами учета», - предупреждают специалисты департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго».

Об известных вам случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному номеру контакт-центра «Россети Сибирь»: 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).

Напоминаем, воровство электроэнергии – это социальное зло, которое очень часто ведет к пожарам, электротравмам, поломке электроприборов и массовым отключениям.

Фото: «Россети Сибирь»

По материалам «Россети Сибирь»