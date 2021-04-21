21 апреля
Красноярск
погода -7 °C
76.02
 
€ 91.75
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Кражу электроэнергии на 65 млн рублей обнаружили красноярские энергетики

Главная Общество
Красноярск
10:53 21 Апреля 2021
кража, электроэнергия, электричество
версия для печати Ico_print

Специалисты Красноярского филиала «Россети Сибирь» постоянно проводят масштабные рейды, они подвели итоги мероприятий по выявлению фактов энерговоровства в регионе за первый квартал 2021 года.

За первое полугодие текущего года было зафиксировано 238 случаев хищения электроэнергии в объеме 13,5 млн киловатт-часов (кВт⋅ч), ущерб превысил 65 миллионов рублей.

Случаи хищения электроэнергии выявляют как у населения, так и у юридических лиц. В результате проведенных проверок выяснилось, что бытовые потребители незаконно «сэкономили» 1 233 мегаватт часов (МВт), а организации – 12 319 МВт часов. Желающих пользоваться «бесплатной» электроэнергией по-прежнему немало, но благодаря системной работе с энергопотерями количество нарушителей ежегодно сокращается.

Чаще всего незаконно получают электроэнергию организации малого бизнеса (автосервисы, торговые точки, сферу услуг), но и среди физических лиц есть те, кто попадаются на энерговоровстве.

Так, потребители пытаются незаконно снизить энергозатраты с помощью магнитов. Специалисты компании выявляют нарушения, составляют акт безучетного потребления электроэнергии и производят перерасчет.

«Как показывает практика, хищение электричества бесполезно: энергетики выявляют и наказывают самовольно подключившихся граждан. Не стоит подвергать себя штрафам, а своих соседей – опасности из-за перепадов напряжения в сети вследствие манипуляций с приборами учета», - предупреждают специалисты департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго».  

Об известных вам случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному номеру контакт-центра «Россети Сибирь»: 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).

Напоминаем, воровство электроэнергии – это социальное зло, которое очень часто ведет к пожарам, электротравмам, поломке электроприборов и массовым отключениям.

Фото: «Россети Сибирь»
По материалам «Россети Сибирь»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Две недели мошенники крали сбережения из дома 90-летней жительницы Красноярска

Две недели мошенники крали сбережения из дома 90-летней жительницы Красноярска

21 Апреля 2021 г.
Они украли у пенсионерки почти 1,5 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске в магазине на ул. Железнодорожников скончался мужчина с ножевым ранением

В Красноярске в магазине на ул. Железнодорожников скончался мужчина с ножевым ранением

21 Апреля 2021 г.
В убийстве подозревают его приятеля
Новости Красноярска: Бывший руководитель «Центра реализации социальных проектов» Красноярска Иван Брамман теперь развивает спорт в Хакасии

Бывший руководитель «Центра реализации социальных проектов» Красноярска Иван Брамман теперь развивает спорт в Хакасии

21 Апреля 2021 г.
Он назначен заместителем директора Центра спортивной подготовки «Тёя»
Новости Красноярска: Екатерина Никитина из Красноярска победила в конкурсе «Самое красивое лицо России»

Екатерина Никитина из Красноярска победила в конкурсе «Самое красивое лицо России»

21 Апреля 2021 г.
В конкурсе приняли участие более 20 представительниц прекрасного пола из разных городов России
Новости Красноярска: В Красноярском крае 120 тысяч жителей получили полную защиту от коронавируса

В Красноярском крае 120 тысяч жителей получили полную защиту от коронавируса

21 Апреля 2021 г.
170 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины
Новости Красноярска: Новую кольцевую развязку обустроят на правобережье Красноярска

Новую кольцевую развязку обустроят на правобережье Красноярска

21 Апреля 2021 г.
Работы запланированы на этот сезон
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске стартовал ремонт дворов

В Красноярске стартовал ремонт дворов

21 Апреля 2021 г.
В Кировском районе приступили к ремонту четырех дворов
Новости Красноярска: Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

19 Апреля 2021 г.
В понедельник усилится ветер до 20 м/с
Новости Красноярска: Гонки с инспекторами ГИБДД устроил пьяный 19-летний житель Сосновоборска, угнавший машину

Гонки с инспекторами ГИБДД устроил пьяный 19-летний житель Сосновоборска, угнавший машину

21 Апреля 2021 г.
Ранее он уже привлекался к ответственности за угон и езду без прав
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru