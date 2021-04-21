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Две недели мошенники крали сбережения из дома 90-летней жительницы Красноярска

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Красноярск
11:40 21 Апреля 2021
мошенники, преступление, кража
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Трое молодых людей решили подзаработать, обманув пожилую жительницу Красноярск. Первый раз к 90-летней старушке они пришли еще в марте под предлогом продажи датчиков контроля напряжения для защиты электробытовых приборов от повышенного или пониженного напряжения. Пожилая женщина поверила мошенникам и купила 15 датчиков по «льготной цене», заплатив по 7 тысяч рублей за каждый. Предприимчивые молодые люди увидели, откуда пенсионерка брала деньги и решили подзаработать. 

«В течение двух недель они шесть раз под различными предлогами приходили к потерпевшей и частями похищали деньги. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллионов рублей. В дежурную часть полиции обратились родственники пенсионерки», - сообщает пресс-служба краевого МВД.

Сотрудники уголовного розыска ОП №1 МУ МВД России «Красноярское» задержали подозреваемых, которыми оказались ранее не судимые 22-летние жители Новосибирской и Кемеровской областей и их подельница – 18-летнияя уроженка Кемеровской области. В квартире, которую снимали мошенники, полицейские обнаружили и изъяли 205 тысяч рублей, где находится оставшаяся сумма устанавливают стражи порядка. Теперь любителям легкой наживы грозит наказание – до 10 лет лишения свободы.

Фото: скриншот с видео МУ МВД России «Красноярское»

 

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