Екатерина Никитина из Красноярска победила в конкурсе «Самое красивое лицо России»

Представительница Красноярска Екатерина Никитина 10 лет она отработала в банковской сфере, имеет высшее экономическое образование. Сейчас девушка занимается предпринимательством, руководит компанией по производству детского постельного белья. У Екатерины крепкая семья, вместе с мужем они воспитывают семилетнего сына. Девушка неоднократно побеждала в российских и международных конкурсах по восточным танцам, выступала в составе ансамбля Годенко. В марте Екатерина стала победительницей конкурса красоты "Миссис Красноярский край 2021".

В тройке лидеров конкурса красоты «Миссис Самое Красивое Лицо России 2021» вошла и представительница Ачинска Ольга Братковская (первая вице-мисс). Еще одна жительница Красноярска - Виктория Моисеенко – завоевала титул второй вице-миссис.

В категории "Мисс" победила Кристина Еремеева из Сочи, представительница Иркутска Дарья Орлова – завоевала титул первой вице-мисс стала, а Алина Сапарова из Санкт-Петербурга титул второй вице-мисс.

Победители получили возможность стать участницами конкурсов красоты, которые пройдут на Филиппинах и в Китае. Награды им вручили представители Академии международных конкурсов.

Фото: instagram.com/amkk_world