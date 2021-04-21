Новую кольцевую развязку обустроят на правобережье Красноярска

На перекрестке улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова на правобережье Красноярска обустроят кольцевую развязку. Это один из самых сложных и аварийно-опасных участков в городе, отметили в пресс-службе городской администрации. Поэтому его решили переустроить, с такой инициативой выступали и сами жители поселка Водники.

«Водители и пешеходы постоянно вступают в конфликты, путаются, кто кому должен уступить дорогу, пренебрегая правилами дорожного движения. В этом году перекресток будет кардинально изменен. Там появятся два автомобильных кольца, новые знаки, разметка, пешеходные переходы», - пояснили в мэрии.

Проектом предусмотрен и перенос автобусной остановки. После ремонта ее разместят в соответствии с современными нормами безопасности.

Фото: trk7.ru