В Красноярском крае 120 тысяч жителей получили полную защиту от коронавируса

Двумя компонентами вакцины «Спутник V» в Красноярском крае привиты 120 тысяч жителей. Первую прививку сделали более 170 тысяч человек, сообщил на заседании краевого правительства министр здравоохранения Борис Немик.

«В общей сложности, в край поступило 226 912 доз вакцины (из них 4 860 – «ЭпиВакКорона», остальное «Спутник V»). Процент использования вакцины в регионе составляет 89% от поступившего объема (по РФ – 85%)» - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Перед Минздравом стоит задача нарастить темпы вакцинации. Коэффициент распространения инфекции в Красноярском крае ниже, чем по стране. Количество больных в инфекционных госпиталях снижается, как и тех, кто находится на аппаратах ИВЛ. Коечный фонд заполнен на 65%.