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К 1 июня будут готовы планы по улучшению экологии в Ачинске, Назарове, Минусинске, Канске и Лесосибирске

Главная Общество
Красноярск
09:00 21 Апреля 2021
общество, красноярск, экология, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых посетил малые города края - Ачинск, Назарово, Минусинск, Канск и Лесосибирск. В этих населенных пунктах в воздухе регулярно фиксируется повышенное содержание вредных веществ. Решено, что к 1 июня организационные комитеты подготовят комплексные планы по улучшению качества воздуха в пяти территориях.

«Вопросы улучшения экологии в данных муниципальных образованиях находится на особом контроле Минэкологии края. Здесь работают промышленные предприятия, большая часть населения проживает в домах с печным отоплением. Все эти факторы оказывают существенное влияние на окружающую среду городов», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Решать проблему вредных выбросов краевые власти намерены совместно с органами местного самоуправления, представителями бизнеса и общественниками.

Фото: «Норникель»

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