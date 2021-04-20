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Расписание электропоездов западного и восточного направления временно изменится

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Красноярск
15:41 20 Апреля 2021
железные дороги, транспорт, ремонт, поезда
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В связи с путевыми ремонтными работами на перегонах Красноярской железной дороги в период с 20 по 30 апреля будет действовать измененное расписание пригородных поездов западного и восточного направлений.

Основные изменения коснутся поездов, курсирующих по маршрутам Зыково – Красноярск, Заозерная – Красноярск, Уяр – Иланская, Чернореченская – Красноярск.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить график движения пригородных электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00, на официальном сайте АО «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

По материалам КрасЖД

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