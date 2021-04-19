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В Красноярске неизвестный сообщил о минировании жилого дома

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Красноярск
13:25 19 Апреля 2021
происшествия, в красноярске
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Утром 19 апреля сотрудники экстренных служб Красноярска проверяли информации о минировании жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу проспект Красноярский рабочий, 124А.

О минировании жилого девятиэтажного дома в правоохранительные органы сообщил неизвестный. Мужчина позвонил в 08:30 часов и сообщил о заложенном взрывном устройстве. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. После того, как были обследованы все семь подъездов жилого дома, выяснилось, что сообщение было ложным. 

Напомним, ранее в правоохранительные органы уже поступали сообщения о минировании, но все они оказались ложными. 
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность звонившего. 

Фото: t.me/borusio

 

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