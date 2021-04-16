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Красноярск начинают украшать ко Дню Победы

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Красноярск
10:00 16 Апреля 2021
день, победа, дороги, флаг, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярск украсят флагами ко Дню Победы. Специалисты Краевого управления автомобильных дорог начали развешивать вдоль городских магистралей двухметровые праздничные стяги. За неделю они планируют установить более 200 флагов с праздничной символикой. Они появятся на Николаевском проспекте, Николаевском мосту, по дороге в Солонцы.

«9 Мая – это день национальной гордости России. Дорожники по всей стране украшают трассы символикой Победы. На объектах КРУДОР эта традиция ежегодно поддерживается», - отметили в пресс-службе Краевого управления автомобильных дорог.

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