Красноярск начинают украшать ко Дню Победы

Красноярск украсят флагами ко Дню Победы. Специалисты Краевого управления автомобильных дорог начали развешивать вдоль городских магистралей двухметровые праздничные стяги. За неделю они планируют установить более 200 флагов с праздничной символикой. Они появятся на Николаевском проспекте, Николаевском мосту, по дороге в Солонцы.

«9 Мая – это день национальной гордости России. Дорожники по всей стране украшают трассы символикой Победы. На объектах КРУДОР эта традиция ежегодно поддерживается», - отметили в пресс-службе Краевого управления автомобильных дорог.