Для работы на новом маршруте №21 закуплены современные ПАЗики

С 19 апреля в Красноярске открывается новый автобусный маршрут №21. Его будут обслуживать современные ПАЗики, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и Евро-5. Автобусы будут ходить от Спортзала в Зеленой роще через микрорайон «Покровский», далее по 2-й Брянской, через Маерчака на пр. Свободный до госпиталя ВОВ. На маршруте будут работать 22 автобуса. Интервал движения в часы пик составит 8 минут.

Автобусный маршрут №30 свяжет Спортзал и микрорайон «Тихие зори» через улицу Свердловскую.

Отметим, что в этом году в Красноярск доставят 60 автобусов из Москвы. Перевозчики с начала года закупили 55 автобусов, соответствующих экологическим стандартам.

Фото: сайт мэрии Красноярска