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12 апреля «ПИ FM» и «Радио Сибирь» отмечают день космонавтики

Главная Общество
Красноярск
09:00 12 Апреля 2021
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12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин первым покорил космос. Это событие, бесспорно, значимо для россиян и откликается в сердцах сотрудников холдинга «МКР-Медиа».  Весь день на «Первом интернациональном радио» будут звучать поздравления с Днем космонавтики, цитаты из фильмов и мультфильмов, объединенные темой праздника.

Ведущая Леля Бубнова выйдет на информационную орбиту со специальными «космическими» новостями. Особой фишкой эфира станут фрагменты из популярных и любимых песен, посвященных полету человека в космос. Сумеют ли радиослушатели узнать любимую песню самого Юрия Алексеевича?

«Радио Сибирь. Чита» представит проект «Космос. Невыдуманные истории», где современники Гагарина из Забайкалья вспомнят 12 апреля 1961 года, какие они испытали эмоции, за каким делом их застала новость о первом человеке в космосе. 

На «Радио Сибирь. Томск» ведущие эфира расскажут о музеях космоса в нашей стране: как по-пасть на космодром Восточный, в каком городе предлагают космическую экскурсию, где можно попробовать ту самую еду из тюбиков, какой музей космонавтики стоит обязательно посетить детям. В этот день слушатели могут поучаствовать в специальной игре «Он сказал: «Поехали!»». Любой, кто позвонит в студию, сможет представить себя космонавтом и виртуально основать станцию на Марсе. Под специальный обратный отсчёт звонящий должен успеть назвать вещи, которые ему понадобятся в космосе. В 12:30 и в 20:00 в эфире прозвучит программа «Особый интерес». Это история томички, которая с самого детства собирает коллекцию открыток на космическую тему с автографами космонавтов.

День космонавтики на «Радио Сибирь. Омск» откроет «Шоуранер» рубрикой «На самом деле нет!» Ведущий шоу Иван Притуляк зачитает интересные факты об освоении космоса, задача его коллег угадать – где в этой информации фейковые гипотезы, а где правда. В рубрике «Кавер-Хит» не только прозвучат песни на космическую тематику, но и рассказ об их создании и исполнении.

На «Радио Сибирь. Улан-Удэ» темой утреннего эфира станет обмен мнениями о развитии космических исследований. 

Команда «МКР-Медиа» в лице федеральной сети «Радио Сибирь», «Первого интернационального радио», ТВ «BRICS», телеканала «Продвижение», информационных порталов «Омск Здесь» и «СибНовости» поздравляют всех россиян с днем космонавтики

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