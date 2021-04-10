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Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

Главная Общество
Красноярск
10:50 10 Апреля 2021
участники, игра, партии, депутаты, школы
Автор: Sibnovosti.ru
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В преддверии «Диктанта Победы» «Единая Россия» провела в Красноярске историко-патриотическую игру «Огневые рубежи». Проект посвящен вкладу Красноярского края в Победу 1945 года и призван помочь молодежи сохранить память о войне.

Проект-игра «Огневые рубежи» состоялась 8 апреля. Четыре команды сразились за звание лучших знатоков военной истории родного края за игровым столом: команда партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», команды «Волонтеров Победы», Юридического института, а также команда школы №141 Красноярска, накануне занявшая второе место в СФО в интеллектуальной интернет-игре «1418».

«История – это вообще очень интересно. Но Великая Отечественная война в особенности. Это трогательно и касается каждой семьи. Изучать этот период и чтить память предков – наш долг!», - рассказала ученица 11-го класса 141-й школы Софья Девяткина.

«У нас регулярно проходят военно-патриотические и мемориально-патриотические акции. Одна из них – игра «Огневые рубежи». Участие в этой игре, безусловно, поможет подготовиться к «Диктанту Победы», проверить свои знания перед участием в этом масштабном событии», - отметил, в свою очередь, депутат Законодательного собрания Евгений Петренко.

Региональный координатор проекта «Историческая память» Евгений Петренко принял участие в игре в составе партийной команды.

Все участники отметили высокий уровень организации игры и, порой непростые, но очень важные для понимания истории своего края вопросы.

«Я, как человек, который родился, когда война была совсем рядом, имею к ней иное отношение, нежели молодежь… Сегодня, поиграв и лично ощутив, что это такое, могу с уверенностью сказать – это дорогого стоит! Мы будем через Министерство образования давать рекомендации - создавать условия, в которых школьники смогут принимать участие в данной игре ежегодно. Эта разработка наших историков и краеведов должна получить свое развитие», - отметил по итогам игры региональный координатор проекта «Новая школа» Виктор Кардашов.

Первое место разделили между собой команды Юридического института и Школы №141. Второе место также с одинаковым результатом разделили команда единороссов и «Волонтеров Победы». Участники поблагодарили организаторов за время, проведенное не только с удовольствие, но и с пользой.

«Диктант Победы» состоится 9 апреля. Ожидается, что в нем примут участие более 5 тыс. жителей края.

По материалам регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото «Единой России»

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