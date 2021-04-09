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Сергей Еремин объявил об открытии новых маршрутов автобусов

Главная Общество
Красноярск
15:21 9 Апреля 2021
маршруты, автобус, транспорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Красноярска Сергей Еремин у себя в Instagram рассказал о новых городских маршрутах. С 19 апреля заработают автобусы №30 и №21.

Автобусный маршрут №30 «Спортзал – Платинум-Арена» свяжет Зеленую рощу, центр города и микрорайон Тихие Зори через Коммунальный мост.

Сергей Еремин объявил об открытии новых маршрутов автобусов

Автобусный маршрут №21 «Спортзал – Госпиталь ВОВ» соединит прямым сообщением Зелёную рощу и Октябрьский район. Автобусы поедут через микрорайон Покровский.

Сергей Еремин объявил об открытии новых маршрутов автобусов

Кроме того, изменится схема движения троллейбуса №6.

«По пожеланиям горожан, троллейбусный маршрут №6 от Железнодорожного вокзала продляем по ул. Матросова, хотя раньше в планах было ограничиться Предмостной площадью», — отметил Сергей Еремин.

Сергей Еремин объявил об открытии новых маршрутов автобусов

Ранее жители были недовольны закрытием маршрутов №20 и №51, которые не соответствуют требованиям экологичности. Автобусы №30 и №21 открываются, чтобы обеспечить транспортную доступность Зелёной рощи.

Фото: Сергей Еремин / Instagram

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