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Горы мусора на Смоленской убрали только после вмешательства регоператора

Главная Общество
Красноярск
09:00 8 Апреля 2021
благоустройство, мусор, люди, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Горы мусора на улице Смоленская в Красноярске убрали только после вмешательства левобережного регионального оператора. В «Красноярскую рециклинговую компанию» с такой просьбой обратилась администрация Советского района.

Эта история на Смоленской повторяется второй раз. В июне прошлого года левобережный оператор уже убирал огромные завалы мусора у дома № 3. Тогда же специалисты компании и представители администрации провели рейд по окрестным магазинам и павильонам, у которых не было договора на обращение с ТКО.

История повторилась на территории между домами № 5 и № 7. По словам начальника отдела по жизнеобеспечению и благоустройству Советского района Артем Шеянов, управляющая компания «Комфортный дом», которая обслуживала эту территорию, год назад объявила о банкротстве, процедура закончилась в марте этого года. Соответственно, уборкой дворов заниматься попросту некому. Конкурс объявили, но пока желания взять двухэтажки на Смоленской в управление никто не изъявил. А значит, и мусор убирать некому.

«Мы постоянно обращаемся к горожанам с просьбой быть аккуратными в обращении с отходами, складировать на специальных площадках крупногабаритные отходы, не бросать где попало мешки с мусором. К сожалению, нас слышат далеко не все. Конечно, отсутствие управляющей компании играет большую роль в захламлении. Но здесь многое зависит и от самих людей. Посмотрите, как грязно в этих дворах! Как будто людям все равно, в каких условиях живут они, их дети…», - поделилась руководитель отдела экономического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталия Орлова.

В итоге свалку на Смоленской зачистили. Вместо небольшого старого бака установили восьмикубовую мульду. Представитель компании-перевозчика «Экопроект» Вадим Зоркин уточнил: в этом микрорайоне постоянно работают два мусоровоза, так что отходы будут вывозить регулярно. Главное, чтобы люди отказались от практики разбрасывать мусор по всему двору.

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