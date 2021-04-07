В этом году фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади не будет работать

Специалисты приступили к подготовке фонтанов в Красноярске к летнему сезону. В ближайший месяц рабочие будут очищать чаши водных сооружений от мусора, демонтировать защитные конструкции, потом проверять исправность иллюминации и насосного оборудования. Подключить фонтаны в мэрии обещают к 9 мая. Заработают около трех десятков фонтанов, которые содержит администрация Красноярска.

В этом сезоне в Красноярске не будет работать фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади. Строители планируют реконструировать объект. Также из-за ремонта в этом сезоне не подключат фонтан «Северное сияние» в сквере Ряузова в микрорайоне Солнечный.