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В этом году фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади не будет работать

Главная Общество
Красноярск
08:58 7 Апреля 2021
красноярск, ремонт, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты приступили к подготовке фонтанов в Красноярске к летнему сезону. В ближайший месяц рабочие будут очищать чаши водных сооружений от мусора, демонтировать защитные конструкции, потом проверять исправность иллюминации и насосного оборудования. Подключить фонтаны в мэрии обещают к 9 мая. Заработают около трех десятков фонтанов, которые содержит администрация Красноярска.

В этом сезоне в Красноярске не будет работать фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади. Строители планируют реконструировать объект. Также из-за ремонта в этом сезоне не подключат фонтан «Северное сияние» в сквере Ряузова в микрорайоне Солнечный.

«Уже на следующей неделе там начнутся работы. Бригады приступят к демонтажу облицовки и других элементов фонтана. В прошлом сезоне фонтан обследовали, составили перечень необходимых работ, сформировали проектно-сметную документацию. Одно из самых крупных и красивых в городе водных сооружений планируется полностью восстановить. Во время работ починят протекающую чашу, отреставрируют гранитную облицовку, перила, частично заменят насосное оборудование, трубы, форсунки и другие элементы инженерного оснащения», - отметили в пресс-службе городской администрации.
 

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