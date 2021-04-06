Торговые сети Красноярска ограничили продажу сахара

В торговых сетях Красноярска начали действовать ограничения на продажу сахара. В гастрономах «Красный яр» теперь отпускают не более 5 килограммов сыпучего продукта в одни руки. В гипермаркетах «Метро» по одной карте можно закупиться сахаром на сумму не более 5 тысяч рублей. Ранее ритейлеры жаловались, что социально значимый продукт в розничных сетях массово скупают мелкие предприниматели для перепродажи. Такое положение дел крупных игроков рынка не устраивало.

Напомним, что проблемы с сахаром начали возникать несколько недель назад. Поставщики отказываются поставлять сахар по фиксированной цене – по постановлению федерального правительства, цена на сахар-песок не может превышать 36 рублей за килограмм, в рознице его максимальная стоимость 46 рублей за килограмм.

Для решения проблемы с поставками сахара торговые сети обратились в министерство промышленности и торговли. Там сформировали список заводов, готовых закрывать потребности ритейлеров.