Край занял второе место в России по объему восстановления лесов

Красноярский край занял второе место среди регионов России по искусственному восстановлению лесов в 2020 году. Рейтинг составил Рослесхоз.

В крае в прошлом году искусственным способом восстановили 10,7 тыс. га лесов. По этому показателю он уступил только Иркутской области (более 15 тыс. га).

«В сравнении с 2019 годом лидер остался неизменным, Иркутская область возглавляла рейтинг и тогда. Наибольшую позитивную динамику продемонстрировал Красноярский край. Годом ранее он был лишь седьмым», - отметили в федеральном министерстве природных ресурсов и экологии.

Больше сибирских регионов в топ-10 рейтинга нет. По данным минприроды РФ, всего в 2020 году лесные культуры были созданы на площади 194 тыс. га - на 18 тыс. га больше, чем годом ранее.

Как писали Sibnovosti.ru, к 2024 году в крае планируется обеспечить 100-процентное замещение вырубленных и сгоревших лесов.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ