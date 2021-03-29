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Край занял второе место в России по объему восстановления лесов

Главная Общество
Красноярск
12:30 29 Марта 2021
леса, восстановление, рейтинг, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край занял второе место среди регионов России по искусственному восстановлению лесов в 2020 году. Рейтинг составил Рослесхоз.

В крае в прошлом году искусственным способом восстановили 10,7 тыс. га лесов. По этому показателю он уступил только Иркутской области (более 15 тыс. га).

«В сравнении с 2019 годом лидер остался неизменным, Иркутская область возглавляла рейтинг и тогда. Наибольшую позитивную динамику продемонстрировал Красноярский край. Годом ранее он был лишь седьмым», - отметили в федеральном министерстве природных ресурсов и экологии.

Больше сибирских регионов в топ-10 рейтинга нет. По данным минприроды РФ, всего в 2020 году лесные культуры были созданы на площади 194 тыс. га - на 18 тыс. га больше, чем годом ранее.

Как писали Sibnovosti.ru, к 2024 году в крае планируется обеспечить 100-процентное замещение вырубленных и сгоревших лесов.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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