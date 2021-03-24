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Коммунальщики начали очищать ливневки в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:00 24 Марта 2021
дождь, общество, коммунальщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Коммунальщики в Красноярске очищают ливневки от мусора, засоров и льда. Для этого на дороги города выходят водо- и илососы, которые также откачивают воду с проезжей части. На многих магистралях проводят разморозку дождеприемных коллекторов. Уже завершены такие работы в районе ДК КрасТЭЦ, по дороге на Маганск, на улицах Мичурина, Глинки, Железнодорожников, Тотмина, Калинина, Новосибирская, Л. Кецховели, Брянская.

На затопленные улицы и тротуары в службу 005 жалуются и водители, и пешеходы. Коммунальщики включают указанные красноярцами участки в план уборки.

«На сегодняшний день общая протяженность расчищенных лотков открытого типа – более 6 000 м/погонных. Работы произведены в Железнодорожном районе, Николаевке, Покровке, Октябрьском районе (пр. Свободный), Ленинском районе (дорога на Маганск), Свердловском районе (пер. Медицинский)», — пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

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