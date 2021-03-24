Коммунальщики начали очищать ливневки в Красноярске

Коммунальщики в Красноярске очищают ливневки от мусора, засоров и льда. Для этого на дороги города выходят водо- и илососы, которые также откачивают воду с проезжей части. На многих магистралях проводят разморозку дождеприемных коллекторов. Уже завершены такие работы в районе ДК КрасТЭЦ, по дороге на Маганск, на улицах Мичурина, Глинки, Железнодорожников, Тотмина, Калинина, Новосибирская, Л. Кецховели, Брянская.

На затопленные улицы и тротуары в службу 005 жалуются и водители, и пешеходы. Коммунальщики включают указанные красноярцами участки в план уборки.