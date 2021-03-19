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В выходные в Красноярске резко потеплеет

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Красноярск
09:29 19 Марта 2021
дождь, потепление, весна, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют теплые выходные в Красноярске. В пятницу, 19 марта, в городе ожидается переменная облачность и слабый снег. Ветер западного направления усилится до 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Воздух днем прогреется до +1…-1°С.

В ночь на субботу, 20 марта, температура опустится до -7°С. В дневные часы термометры покажут +7°С, осадков не ожидается.

В воскресенье, 21 марта, ночью около -2°С, в светлое время суток воздух прогреется до +9°С, возможен небольшой дождь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, начало следующей недели в Красноярске также будет теплым.

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