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СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте

Главная Общество
Красноярск
17:14 18 Марта 2021
энергетика, обучение, сотрудники, предприятие
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В январе 2021 года на Красноярской ТЭЦ-3 заработал учебно-тренировочный полигон для практического обучения работам на высоте. Там энергетики отрабатывают правила охраны труда при выполнении заданий на высоте и в стесненных условиях.

Учебный полигон, один из первых подобных за Уралом, дополнит традиционное обучение, которое, как правило, дает теоретические знания по охране труда и закрепляется ежедневными инструктажами по правилам безопасности. Изучив теорию, сотрудники не всегда могут с ходу применять ее на практике.

СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте

Красноярский полигон призван совместить получение знаний и конкретных профессиональных навыков. Помещение учебного центра воссоздает условия реальных ТЭЦ и городской системы теплоснабжения. Здесь установлено несколько зон-тренажеров, они имитируют теплокамеру, цистерну, трансформатор, опору линии электропередач, эвакуационную зону и другие производственные объекты. 

Цель занятий — повысить уровень производственной безопасности на предприятиях СГК. Сотрудников учат не только безопасно работать самим, но и оказывать доврачебную помощь коллегам при несчастных случаях — это обязательная часть программ охраны труда на опасном производстве, к которому относятся все энергетические предприятия.

СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте

Анатолий Железнов, начальник отдела оперативного контроля Красноярской ТЭЦ-3 СГК:

«На этом полигоне нашим сотрудникам наглядно объяснят, как избегать опасных ситуаций, работать с полным соблюдением всех правил, при необходимости — помочь товарищу. Все эти навыки они отработают и закрепят в условиях, близких к практике».

Практическое обучение уже прошли около 50 представителей Алтайского, Красноярского и Новосибирского филиалов СГК: рабочие, мастера и руководители, допущенные к работам на высоте. Теперь обучение правилам безопасности на высоте с использованием данного учебного полигона станет постоянным, и энергетики из разных городов присутствия СГК — чей труд связан с работами на высоте или в стесненных условиях — могут совершенствовать свои практические навыки под контролем профессиональных специалистов по промышленному альпинизму.

СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте

Сейчас идет подготовка внутренних инструкторов по обучению работам на высоте из числа опытных специалистов компании. Таких тренеров подготовят в разных филиалах СГК, они смогут вести практические занятия с коллегами на учебно-тренировочных полигонах.  

Создавать подобные учебные полигоны планируется и в других городах присутствия Сибирской генерирующей компании. Еще один уже открылся в Бийске (Алтайский край). Следующей точкой на карте станет Новосибирск. 

Фото: СГК
По материалам СГК

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