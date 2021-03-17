17 марта
Красноярск
погода -1 °C
72.96
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Главврач онкологического диспансера уйдет в отставку

Главная Общество
Красноярск
16:20 17 Марта 2021
отставка, здоровье, здравоохранение, управление, министерство, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, министр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Накануне в социальных сетях появилась информация о ближайшей отставке главного врача краевого онкологического диспансера имени А. И. Крыжановского Андрея Модестова, а также реорганизации управления медицинским учреждением. Пост в Facebook опубликовал общественник Андрей Примак.

Скорую отставку подтвердил краевой министр здравоохранения Борис Немик:

«Да, это так. Министерство здравоохранения приняло решение о ротации кадров в онкодиспансере. Новым руководителем онкодиспансера будет местный, авторитетный врач», — приводит слова Немика телеканал ТВК.

Кроме того, глава регионального министерства подчеркнул, что ежегодно растут требования к развитию помощи больным онкологическими заболеваниями. И в настоящее время не решено решить до сих пор. По данным министра, Красноярский край является лидером по получению финансовых средств на борьбу с онкологией. Вместе с тем, в настоящее время продолжается строительство третьей очереди онкодиспансера. На эти цели в ближайшие три года в бюджете края заложено более 1,8 миллиарда рублей.

Отметим, что пока еще действующий руководитель медучреждения находится на больничном. О чем сообщил на Facebook сам Модестов.
 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Цены на проезд в автобусе могут подняться до 30 рублей

Цены на проезд в автобусе могут подняться до 30 рублей

17 Марта 2021 г.
Красноярские перевозчики планируют выступить с такой инициативой
Новости Красноярска: Красноярцы смогут поставить себе новую вакцину «ЭпиВакКорона»

Красноярцы смогут поставить себе новую вакцину «ЭпиВакКорона»

17 Марта 2021 г.
Ее поставки ожидаются весной
Новости Красноярска: ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

17 Марта 2021 г.
ЦРКК стал хедлайнером конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
Новости Красноярска: В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

17 Марта 2021 г.
Там разместили 20 картин международного арт-проекта "Ангелы мира"
Новости Красноярска: На территории краевой детской больницы на людей нападают бродячие собаки

На территории краевой детской больницы на людей нападают бродячие собаки

17 Марта 2021 г.
На днях пострадала женщина, ей потребовалась медицинская помощь
Новости Красноярска: Число зараженных COVID-19 в Красноярском крае перевалило за 65 тысяч

Число зараженных COVID-19 в Красноярском крае перевалило за 65 тысяч

17 Марта 2021 г.
За сутки добавилось 132 новых случая
Новости компаний
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ задержали двух наркокурьеров в Емельяновском районе

Сотрудники ФСБ задержали двух наркокурьеров в Емельяновском районе

17 Марта 2021 г.
У них изъяли 40 килограммов наркотиков синтетического происхождения
Новости Красноярска: Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

Завтра в Лесосибирске будет день траура по погибшим детям

17 Марта 2021 г.
Об этом сообщили в краевом правительстве
Новости Красноярска: В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

17 Марта 2021 г.
Трагедия произошла на улице Калинина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru