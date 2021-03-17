Главврач онкологического диспансера уйдет в отставку

Накануне в социальных сетях появилась информация о ближайшей отставке главного врача краевого онкологического диспансера имени А. И. Крыжановского Андрея Модестова, а также реорганизации управления медицинским учреждением. Пост в Facebook опубликовал общественник Андрей Примак.

Скорую отставку подтвердил краевой министр здравоохранения Борис Немик:

«Да, это так. Министерство здравоохранения приняло решение о ротации кадров в онкодиспансере. Новым руководителем онкодиспансера будет местный, авторитетный врач», — приводит слова Немика телеканал ТВК.

Кроме того, глава регионального министерства подчеркнул, что ежегодно растут требования к развитию помощи больным онкологическими заболеваниями. И в настоящее время не решено решить до сих пор. По данным министра, Красноярский край является лидером по получению финансовых средств на борьбу с онкологией. Вместе с тем, в настоящее время продолжается строительство третьей очереди онкодиспансера. На эти цели в ближайшие три года в бюджете края заложено более 1,8 миллиарда рублей.

Отметим, что пока еще действующий руководитель медучреждения находится на больничном. О чем сообщил на Facebook сам Модестов.

