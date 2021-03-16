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В Красноярске появится единый номер «122» для вопросов по коронавирусу

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Красноярск
17:30 16 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, узнать результаты тестов и получить консультации специалистов по единому номеру «122» , созданного для решения вопросов по ковиду . На вопросы жителей будут отвечать сотрудники министерства здравоохранения, министерства социальной политики, министерства экономики и регионального развития края. Короткий номер начнет работать с 1 апреля. После этой даты будут отключены федеральные номера горячей линии 8 (800) 100-56-53 и 8 (800) 100-53-19.

«Сейчас единый справочно-консультационный центр работает по тематике коронавируса, но его работа может быть существенно дополнена. Губернатором края поставлена задача расширить функционал центра на другие отрасли и темы. Важнейшую роль в этом будет играть детальная аналитика поступающих обращений, которая сейчас применяется нами на номерах 122 и 112», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Отметим, что горячая линия по противодействию коронавирусной инфекции востребована среди жителей Красноярского края. За год работы на ее номера поступило более 340 тысяч звонков.

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