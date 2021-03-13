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В Красноярске уборку снега во дворах контролирует целый замминистра

Главная Общество
Красноярск
15:24 13 Марта 2021
уборка, снег, красноярск, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярске к контролю за уборкой снега во дворах присоединились чиновники высокого ранга. Накануне качество работ проверили заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов и руководство региональной службы строительного надзора и жилищного контроля.

Как сообщает пресс-служба правительства, комиссия посетила дворы в Солнечном, на Калинина и Норильской.

«4 марта создан оперативный штаб по уборке придомовых территорий многоквартирных домов Красноярска. Мы, как отраслевое ведомство, вошли в состав участников штаба. Сегодня можно говорить о первых результатах работы. Уборка идет, но многое еще предстоит. Мы продолжим контроль. Будем действовать жестко в отношении управляющих компаний, которые проигнорируют необходимость уборки», - заявил Гаврилов.

Первые результаты – 408 убранных дворов за неделю. По словам чиновника, игнорирование уборки дворов от снега может обернуться управляющим компаниям штрафом в 250 тысяч рублей.

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