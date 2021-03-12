У Агафьи Лыковой появился помощник

Накануне стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска построил отшельнице Агафье Лыковой новый дом. Жилье было возведено за короткий срок, строителям хватило буквально несколько месяцев.

Отшельница нуждалась в нормальном жилище, так как старая изба начала разваливаться. Новостройку освятили по старообрядческим канонам. Предстоятель русской старообрядческой церкви митрополит московский и всея Руси Корнилий посетил Лыкову впервые с 2014 года.

Кроме того, как сообщают журналисты медиа-группы «Юг Сибири» у Лыковой теперь есть помощник, так как одной ей сложно справляться с бытом в силу возраста.