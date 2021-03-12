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У Агафьи Лыковой появился помощник

Главная Общество
Красноярск
16:47 12 Марта 2021
в красноярском крае, хакасия, красноярск, помощь, строительство, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска построил отшельнице Агафье Лыковой новый дом. Жилье было возведено за короткий срок, строителям хватило буквально несколько месяцев.

Отшельница нуждалась в нормальном жилище, так как старая изба начала разваливаться. Новостройку освятили по старообрядческим канонам. Предстоятель русской старообрядческой церкви митрополит московский и всея Руси Корнилий посетил Лыкову впервые с 2014 года.

Кроме того, как сообщают журналисты медиа-группы «Юг Сибири» у Лыковой теперь есть помощник, так как одной ей сложно справляться с бытом в силу возраста.   

 

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