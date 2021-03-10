Сибирская отшельница въехала в новый дом

С 1930-х годов Агафья Лыкова живет в Западных Саянах. На территории заповедника «Хакаский», что находится на границе республик Алтай и Хакасии, у нее сложилась за многие десятилетия своеобразный быт.

Когда-то она вместе с семьей старообрядцев перебралась сюда, а с 1940-х практически маленькое поседение прекратило связи с миром. Из всей династии осталась только легендарная отшельница. В 1988 году ушел из жизни отец женщины, и она продолжила жить в глуши одна. Другие родственники скончались предположительно от вируса нескольким годами ранее.

Осенью прошлого года она обратилась к общественному деятелю Олегу Дерипаске, чтобы ей помогли обновить жилище. Старая изба совсем сгнила. Дело это непростое и затратное, учитывая удаленность от цивилизации и полное отсутствие подъездных путей, однако предприниматель заверил, что все работы будут произведены в короткие сроки. И действительно: большая стройка началась незамедлительно, уже в декабре прошлого года. Дом возводили поэтапно: сначала собрали конструкцию в Абакане, а потом перевезли в тайгу за 250 километров на большегрузах. На последнем этапе будущий дом везли на аэролодке по реке. Таких рейсов было почти два десятка. Бревна для этой строительной экспедиции были пронумерованы. Перевозка оказалась самой сложной частью таежной стройки.

И вот сегодня новоселье. Хотя дом был построен за месяц, событие было отложено по просьбе хозяйки из-за рождественского поста. Избу освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Это не первый подарок от сибирского предпринимателя. Зимой на вертолете Агафье, который сейчас 76 лет, от Олега Дерипаски прислали настоящие новогодние гостинцы: продукты, постельное белье, посуду.

Также на вертолете доставили ее добровольного помощника по хозяйству Николая, сына геолога Ерофея Седова, который в составе экспедиции нашел в тайге заимку семьи Лыковых.

Фото: Медиагруппа "Юг Сибири"