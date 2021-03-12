Музей-заповедник «Шушенское» отметит Масленицу онлайн

Красноярцы смогут принять участие в онлайн-Масленице. В нестандартной форме проводы зимы решил отметить музей-заповедник «Шушенское». С 8 утра субботы на сайте учреждения будут транслировать викторины, народные песни, кукольные постановки, мастер-классы по изготовлению масленичных кукол – Лихоманок.

«Каждый год музей устраивает масштабное празднование прихода весны. Впервые в истории музея в марте 1991 года состоялся массовый праздник, положивший начало традиции «Широкой Масленицы». Теперь это межрегиональное событие, ежегодно его посещает более 15 тысяч гостей – жители Красноярского края, Хакасии и других регионов России», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.