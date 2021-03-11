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Спасатели помогли двум туристам на Красноярском водохранилище

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Красноярск
10:44 11 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Сотрудники краевого учреждения «Спасатель» по Дивногорску оказали помощь мужчине и женщине, которые рисковали утонуть на Красноярском водохранилище.

В краевом агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщили, что происшествие случилось накануне вечером. Поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что он со спутницей оказались в полынье на мотосанях и дальнейшее движение невозможно, так как высок риск провалиться под воду.

Спасатели оперативно выехали на помощь на судне на воздушноей подушке и успешно эвакуировали людей.

Стоит отметить, что с приходом тепла риск провалиться под воду многократно вырастает. Выезд на лед в несанкционированных местах строго запрещен. Спасатели отмечают, что при первых признаках непрочности необходимо незамедлительно вернуться на берег. 

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