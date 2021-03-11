Директором «Центра питания» назначен Алексей Храмцов

В Красноярске назначен новый директор «Центра питания». Руководителем организации стал Алексей Храмцов. За его плечами опыт работы начальником управления образования Красноярска и главой Мотыгинского района.

На предыдущем месте работы в Сибирском государственном университете науки и технологий имени Решетнева Храмцов занимался молодежной политикой и социальными проектами. Приказ о назначении специалиста на новую должность подписан и.о. руководителя главного управления образования Мариной Аксеновой.

Напомним, предыдущий глава «Центра питания» Сергей Брусников написал заявление об увольнении по собственному желанию 19 февраля. В управлении образования города сообщили, что он не справился с возложенными на него обязанностями.

Отметим, что в эти же даты в красноярских школах произошли массовые отравления детей. В 27 образовательных учреждениях после обеда в школьных столовых 114 детей заразились иерсиниозом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспортебнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. На детальность поставщиков продуктов в школьные столовые наложен временный запрет. В школах запрещено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов.

Фото: Facebook / Алексей Храмцов