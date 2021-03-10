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В Красноярске создадут реестр добросовестных поставщиков качественных продуктов в школы

Главная Общество
Красноярск
08:30 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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После массовых отравлений в столовых 27 школ Красноярска губернатор Александр Усс поручил модернизировать систему организации школьного питания в регионе. На заседании оперативного штаба глава региона поручил сформировать реестр добросовестных поставщиков качественных продуктов в образовательные учреждения. Контроль за качеством школьных обедов должен быть усилен.

«Необходимо все-таки создать организационные и правовые основы для того, чтобы детей кормили те, в ком мы уверены. Конкуренция должна идти на пользу людям. Но стратегический вопрос – в переходе на подключение к организации школьного питания структур, которые ориентированы на долгосрочную перспективу, будут усиливать свою материально-техническую базу, штат специалистов и качественно выполнять по-настоящему государственную роль в важнейшем для нас деле», – отметил Александр Усс.

По данным краевого правительства, в Красноярске зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом. Дети ели овощные салаты в школьных столовых. Пострадавшим от 7 до 14 лет. 24 ребенка до сих пор находятся в больницах. После этих случаев деятельность ООО «Респект» и СПК «Аленушка», которые поставляли продукты в школьные столовые, приостановлена на 85 суток.

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