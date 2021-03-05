С начала 2021 года в краевом центре стерилизовали 463 собаки

За первые 2 месяца 2021 года в Красноярске стерилизовано 463 бездомные собаки. В департаменте городского хозяйства отметили, что 134 собаки будут жить в приютах. Именно у этих животных нет признаков агрессии.

В настоящее время отловом и стерилизацией бездомных собак занимаются две организации: «Бездомный пес» и «ДРСП Левобережное». Сотрудники отрабатывают заявки горожан, которые поступают в диспетчерскую службу 005.

После отлова всех собак осматривают ветеринары, а после чего стерилизуют. Если животное не проявляет агрессии, по истечению 10 дней ее отпускают на улицу.

Однако в этом году 27 стерилизованных собак были повторно доставлены в приюты после жалоб местных жителей на агрессию. В пресс-службе ДГХ подчеркнули, что красноярцы могут жаловаться на животных и сообщать обо всех фактах через соцсети МКУ "УДИБ", в диспетчерскую службу 005 или районную администрацию.