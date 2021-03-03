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В Манском районе благоустроят район пещеры Большая Орешная

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Красноярск
16:23 3 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, туризм, люди, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Манского района намерены развивать туристическую инфраструктуру села Орешное. В планах на ближайшее время – благоустройство территории, где находится пещера Большая Орешная. В преображение поселка планируют вложить 20 млн рублей, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». Для этого разработан проект. Цель властей - привлечь в Орешное туристов и создать для них комфортные условия. В администрации Манского района уверены, что направление будет популярно, так как поселок находится рядом с Красноярским краем.

«Там в принципе отсутствует производство, но очень интересная территория. Там находится всемирно известная конгломератовая пещера, протяженность ходов в которой порядка 50 километров. Мы сегодня качаем это направление. Чтобы развивать инфраструктуру мы в рамках Агентства по туризму подготовили проект на 20 млн для завлекания туриста», - сообщил глава Манского района Артем Черных.

Фото: Сергей Филинин

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