В Манском районе благоустроят район пещеры Большая Орешная

Власти Манского района намерены развивать туристическую инфраструктуру села Орешное. В планах на ближайшее время – благоустройство территории, где находится пещера Большая Орешная. В преображение поселка планируют вложить 20 млн рублей, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». Для этого разработан проект. Цель властей - привлечь в Орешное туристов и создать для них комфортные условия. В администрации Манского района уверены, что направление будет популярно, так как поселок находится рядом с Красноярским краем.

«Там в принципе отсутствует производство, но очень интересная территория. Там находится всемирно известная конгломератовая пещера, протяженность ходов в которой порядка 50 километров. Мы сегодня качаем это направление. Чтобы развивать инфраструктуру мы в рамках Агентства по туризму подготовили проект на 20 млн для завлекания туриста», - сообщил глава Манского района Артем Черных.

Фото: Сергей Филинин