Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

Вот уже несколько месяцев компания ЭФКО поднимает настроение жителям нашего города интересными промоакциями, инсталляциями и конкурсами. В этот раз они решили приоткрыть завесу тайны и поделиться инструментами своей работы в брендинге.

27 февраля в музейном центре «Площадь мира» состоялась лекция от главного бренд-менеджера компании ЭФКО Андрея Лебедева на тему «Определение целевой аудитории по ушам и хвостам».

Андрей рассказал: кто такие дельфины, на какой дизайн упаковки ведутся тигры, как продавать слонам, что ценят собаки, почему сложнее всего работать с лисами и какие бренды делают товар для зайцев. Всех этих «зверей» почти не встретишь в чистом виде. Каждый человек представляет комбинацию архетипов. Однако даже такое простое разделение аудитории помогает бренд-менеджерам создавать образ продукта так, чтобы он влюблял в себя ядро своей потенциальной целевой аудитории.

Украшением семинара стали нашумевшие манекены с головами животных, которые стояли на улицах Красноярска в качестве анонса. По ним можно было наглядно определить черты каждого типажа животного, в том числе, по их стилю одежды.

А те, кто не смог присутствовать на лекции, следили за выступлением спикера онлайн в группах Прима и ГК «ЭФКО» во ВКонтакте.

Возрастная категория 14+

Фото: ГК «ЭФКО»

По материалам ГК «ЭФКО»