Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

Мобильные центры занятости в марте проведут 45 выездов в населенные пункты Красноярского края. Ближайшая командировка состоится 3 марта в деревни Каменка и Малый Улуй Ачинского района. Для жителей сел это даст возможность посетить центр занятости и получить консультации специалистов, не выезжая далеко за пределы своего населенного пункта.

«Оснащение передвижных пунктов позволяет помочь с профессиональным самоопределением или составлением резюме, рассказать о том, с чего начинать свое дело, подобрать варианты подходящей работы. К тому же посещение отдаленных территорий расширяет круг предприятий-партнеров», – отметил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

На 23 марта запланирован Единый день выездов мобильных центров для работодателей. Представителям кадровых служб предприятий смогут заявить вакансии в единую базу, а также узнают об актуальных программах электронного взаимодействия с центрами занятости.