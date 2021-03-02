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В Красноярском крае 159 новых случаев COVID-19

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Красноярск
14:45 2 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердилось 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала мировой пандемии зарегистрировано 62 882 случая COVID-19 на территории Красноярского края. Притом, что было сделано 2 406 180 тестов на коронавирус.

На минувших сутках больше всего случаев болезни выявлено в краевом центре – 50, 17 человек заболели в Канске и 12 случаев зарегистрировано в Норильске.

Несмотря на постоянное снижение количества вновь заболевших, продолжает увеличиваться количество людей, находящихся под контролем врачей в домашних условиях. На сегодняшний день 11 057 контактных лиц, включая 841 человека, попавших под наблюдение за минувшие сутки. Снято с контроля вновь меньше – всего 563.

Вместе с тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора, суточный темп прироста вновь поднялся до уровня 0,3%.  

 

 

 

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