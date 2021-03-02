В Красноярском крае 159 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердилось 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала мировой пандемии зарегистрировано 62 882 случая COVID-19 на территории Красноярского края. Притом, что было сделано 2 406 180 тестов на коронавирус.

На минувших сутках больше всего случаев болезни выявлено в краевом центре – 50, 17 человек заболели в Канске и 12 случаев зарегистрировано в Норильске.

Несмотря на постоянное снижение количества вновь заболевших, продолжает увеличиваться количество людей, находящихся под контролем врачей в домашних условиях. На сегодняшний день 11 057 контактных лиц, включая 841 человека, попавших под наблюдение за минувшие сутки. Снято с контроля вновь меньше – всего 563.

Вместе с тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора, суточный темп прироста вновь поднялся до уровня 0,3%.